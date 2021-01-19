Altın fiyatları son dakika haberi: 19 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika…Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri ve gün içerisinde önemle takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar doğrultusunda alış ve satış fiyatları belirlenirken bugün ata altın fiyatı 2 bin 946 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 719 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 OCAK 2021 SALI

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;