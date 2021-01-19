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haberi: 19 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde ile ilgili haberleri gündemdeki yerini koruyor. Koronavirüs salgını süresince en iyi yatırım araçlarından bir tanesi olarak bilinen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken Kapalıçarşı’dan gelen canlı rakamlar doğrultusunda gram altın 440 lira üzerinden işlem görüyor. Öte yandan yine bugün 22 ayar bilezik fiyatı ise 399 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 19.1.2021 14:33 Son Güncelleme: 19.1.2021 14:34 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 19 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika…Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri ve gün içerisinde önemle takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar doğrultusunda alış ve satış fiyatları belirlenirken bugün ata altın fiyatı 2 bin 946 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 719 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 OCAK 2021 SALI

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 399,43

SATIŞ: 428,88

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.946,00

SATIŞ: 2.978,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.924,00

SATIŞ: 2.968,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.823,00

SATIŞ: 2.878,84

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.439,00

SATIŞ: 1.457,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 719,00

SATIŞ: 728,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 440,79

SATIŞ: 440,84

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Altın fiyatları son dakika haberi: 19 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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