Ulaştırma sektöründe bu yıl 42,5 milyar liralık yatırım yapılacak

Merkezi yönetim bütçesinden, ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımlarına 42 milyar 474 milyon 438 bin lira ödenek ayrıldı.

2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, program kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı.

Söz konusu sektör yatırımlarında ise en yüksek pay, 17 milyar 812 milyon 495 bin lirayla demir yolları için tahsis edildi.

Demir yolu ulaştırmasında, TCDD Genel Müdürlüğüne 12 milyar 556 milyon lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 4 milyar 306 milyon 495 bin lira ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne ise 950 milyon liralık pay ayrıldı.

Kara yolu yatırımları için 12 milyar 237 milyon 725 bin lira ödenek öngörüldü. Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğüne 12 milyar 178 milyon 634 bin lira tahsis edilirken Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 59 milyon 91 bin lira verilecek.

KENT İÇİ ULAŞIM PROJELERİ "HIZ KESMEYECEK"

Kent içi ulaşımına ilişkin yatırım tutarı 8 milyar 483 milyon 581 bin lira olarak belirlendi. Öte yandan otoyollar için gerçekleştirilecek 637 milyon 840 bin liralık yatırımın ödeneği de Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Hava yolu ulaştırmasında 1 milyar 435 milyon 450 bin lira ile en yüksek pay Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının oldu. Bakanlığı, 635 milyon lira ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 71 milyon 852 bin lirayla Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 milyon lira ile Türkiye Uzay Ajansı, 2 milyon 800 bin lirayla da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izledi.

Deniz yolu ulaştırması için ayrılan 930 milyon 507 bin liranın 716 milyon lirası Bakanlığa tahsis edildi. Ödeneğin, 159 milyon 135 bin lirası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 44 milyon lirası TCDD ve 11 milyon 371 bin lirası da Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak.

Haberleşme için öngörülen toplam 222 milyon 326 bin liralık ödeneğin, 107 milyon 550 bin lirası Bakanlığın, 104 milyon 776 bin lirası TRT Genel Müdürlüğünün, 10 milyon lirası ise İletişim Başkanlığının oldu.

Sektördeki yatırımların dağılımına bakıldığında ise 268 kara yolu, 47 kent içi ulaşımı, 46 hava yolu, 44 demir yolu, 32 deniz yolu, 17 haberleşme ve 15 otoyol olmak üzere toplam 469 proje bulunuyor.