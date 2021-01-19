Yapı Kredi’nin tahvil ihracına 6 kat talep

YAPI Kredi'nin 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına 6 kattan fazla talep geldi. 10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihraçta, faiz oranı yüzde 7.875 oldu. Dünyanın dört bir yanından, 230'dan fazla yatırımcının katıldığı sermaye benzeri tahvil ihracı işlemi, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi'ye duyulan güvenin bir göstergesi olarak nitelendirildi. Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına 3.2 milyar dolarlık talep geldiğini belirterek, "Küresel çapta daha önce hiç yaşamadığımız kadar zor bir dönemde sağladığımız bu kaynakla, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi'ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk" değerlendirmesinde bulundu.