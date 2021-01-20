E Devlet ile pandemi 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları! 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıklamıştı. Birinci ve ikinci faz ödemelerinin ardından 3.faz pandemi parası ödemeleri hakkında detaylar da netlik kazandı. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 3.faz 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanabilecekler. Peki; 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? E Devlet ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları sorgulama ekranı…

3.FAZ 1000 TL PANDEMİ PARASI!

Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. 2020'nin Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor.