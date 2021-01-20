2030’da Avrupa’da lider olmayı hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın Kocaeli'nin Başiskele ilçesine 2 milyar euro'luk yatırımının Türkiye'nin araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet arttıracağını belirterek, "2030 yılında elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5 ülke arasında olmayı hedefliyoruz" dedi.71'i Ford Otosan tarafından hibe edilen toplam 74 aracın Başiskele Belediyesi tarafından teslim alınması törenine katılan Varank, "Ford Otosan, gelecek nesil ticari araç ve batarya üretimine ilişkin Başiskele'de yeni yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırım, ülkemiz ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak. Tabi tedarikçileri dikkate aldığımızda on binden fazla ilave istihdama da katkı sağlayacak. Yeni kurulacak tesiste sadece konvansiyonel araç üretimi yapılmayacak. Dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryaları Başiskele'de üretilecek. Bu yatırım, ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.