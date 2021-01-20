'Bu yıl yurtdışı müteahhitlikte 15 milyar doları aşabiliriz'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasını beklediklerini söyledi. Pekcan, Türk firmalarının 2020'de üstlendiği projelerin bedelinin an itibarıyla 14.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirtti. 2002'den bu yana yurtdışında üstlenilen iş hacminin 369 milyar doları geçtiğini belirten Pekcan, "Teknik müşavirlik sektörü de, dünya konjonktüründe yaşanan tüm olumsuz gelişmelere ve Kovid-19 salgınının yıkıcı etkilerine rağmen, 2020 yılında çok önemli bir performans göstermiş ve 140 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2021'de sektörün 150 milyon dolarlık büyüklüğü aşmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı. ANKARA