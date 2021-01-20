DEİK’ten lobi çıkarması

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş konseylerinde lobi faaliyetlerini artıracak. ABD'de eyalet bazında faaliyetlere başlayacak olan kurum, ilk etapta 100 kişilik bir kanaat önderini hedef alacak. Senatörlerden iş dünyasına bire bir markaj yapacak olan DEİK'in Avrupa'da ilk hedef ülkesi ise Almanya. Almanya iş konseyi bir lobi firması ile anlaşmaya varırken İngiltere ve Fransa da yolda. DEİK Başkanı Nail Olpak, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye hiç yatırım yapmayan uluslararası şirketlerle görüşerek eksiklerini tespit edeceklerini söyledi. Vatandaşın ekonomiyi döviz hareketiyle algıladığını, iş dünyasının hem faiz hem dövizin makul aralıkta stabil olmasını istediğini anlatan Olpak, "Hızlı, adil ve kazanımları koruyan hukuk devleti ile öngörülebilir bir ekonomik ekosistem bizim açımızdan kısa vadedeki en önemli önerilerimiz" dedi.