Rekabet Kurulu, Duru Bulgur hakkında soruşturma açtı

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Duru Bulgur Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Konya ve Karaman bölgesindeki perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiasını içeren şikayet başvurusu, Ankara 13. İdare Mahkemesinin kararı üzerine tekrar değerlendirildi.

Bahse konu şikayet nedeniyle daha önce yapılan ön araştırmada anılan uygulamalar incelenmiş, 2018'de soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak söz konusu karar, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 17 Eylül 2020'de aldığı kararla iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, firma hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.