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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde ile ilgili haberleri takip edilmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını süresince küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen ve ekonominin merkezinde yer alan sarı metal canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Hafta içi Kapalıçarşı’dan gelen güncel rakamlar günün her saati sorgulanmaya devam ederken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 401 lira üzerinden işlem görüyor. Öte yandan ata altın ise 2 bin 964 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 20.1.2021 07:54 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haftanın üçüncü işlem gününde de takip edilmeye devam ediyor. Bugün gram altın fiyatı 444 lira üzerinden işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 924 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlara göre; altın fiyatları şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 401,84

SATIŞ: 431,38

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.964,00

SATIŞ: 3.003,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.924,00

SATIŞ: 2.968,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.822,50

SATIŞ: 2.878,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.878,33

SATIŞ: 1.469,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 724,00

SATIŞ: 735,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 444,30

SATIŞ: 444,42

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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