SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haftanın üçüncü işlem gününde de takip edilmeye devam ediyor. Bugün gram altın fiyatı 444 lira üzerinden işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 924 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlara göre; altın fiyatları şu şekilde;