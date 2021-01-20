SON DAKİKA | Türkiye'de sosyal medya devrimi! Sadece 6 ayda...

Son dakika haberi... Türkiye sosyal medyada 6 ayda devrim gerçekleştirdi. 7253 sayılı Sosyal Medya Kanunu'nuyla yeni bir dönemin kapısı aralandı. 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağların temsilci bulundurmamaları halinde reklam yasağı ile karşılaşacakları süre dün doldu. Yasaktan Twitter ve Pinterest etkileniyor. Bugüne kadar Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Dailymotion, Linkedin, VKontakte (VK) Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti.

SON DAKİKA BANT DARALTMASI GELECEK

Eğer Twitter ve Pinterest, nisan başına kadar Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmezse, internet trafikleri bant genişliğinin yüzde 50'si kadar daraltılacak. Mayısta ise yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yüzde 90'a kadar bant daraltılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurulacak.