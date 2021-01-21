Esnafa destek ödemesi başladı

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yaşama geçirilen kira ve hibe desteği kapsamında gelir kaybı desteği ödemeleri dün başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine başlamış bulunuyoruz" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekcan, "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. Bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz" dedi. Bakan Pekcan, Belçika Başbakan Yardımcısı Sophie Wilmes başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) II. Dönem Toplantısı'nın ardından JETCO protokolüne imza attı. Belçika'nın ticari ve ekonomik yönden Türkiye için daima önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Pekcan, ikili ticaret hacminin 6.6 milyar dolardan 2020'de 7.3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.Bakan Pekcan, Rusya'nın domates ihracatında Türkiye'ye uyguladığı kotayı 250 bin tona çıkardığını da duyurdu. Pekcan, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Kararname az önce yayımlandı, 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" dedi.