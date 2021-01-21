Hazine’ye rekor talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracında toplam miktar 3.5 milyar dolar oldu. Tahvil dilimlerine toplam 300'den fazla yatırımcı, 15 milyar doların üzerinde talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35'i İngiltere, yüzde 33'ü ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10'u Türkiye ve yüzde 6'sı ise diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıld. Bakanlıktan ihraç sonucuna ilişkin yapılan açıklamada "Eurobond ihracına gelen yatırımcı talebi uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirilen ihraçlara görülen en yüksek talep oldu" değerlendirmesine yer verildi.