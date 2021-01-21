SON DAKİKA: Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı belli oldu mu? Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor…

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili bekleyiş sürüyor. Ocak ayı faiz kararı bugün saat 14.00'da gerçekleştirilecek olan toplantıyla birlikte belli olacak. Geçtiğimiz ay gerçekleşen toplantının ardından, faiz kararı 200 puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti. Şu an 17 seviyesinde devam eden Merkez Bankası politika faizi, alınacak yeni kararla birlikte yeniden revize edilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı belli oldu mu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MERKEZ FAİZ KARARINI AÇIKLIYOR

Şu an 17 seviyesinde devam eden Merkez Bankası politika faizi, alınacak yeni kararla birlikte yeniden revize edilecek. Yabancı ekonomistlerin tahminlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasını beklentisi içerisinde olduğunu ifade ederken gözler PPK toplantısına çevrildi…