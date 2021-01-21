SON DAKİKA: Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı belli oldu mu? Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor…

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili bekleyiş sürüyor. Ocak ayı faiz kararı bugün saat 14.00'da gerçekleştirilecek olan toplantıyla birlikte belli olacak. Geçtiğimiz ay gerçekleşen toplantının ardından, faiz kararı 200 puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti. Şu an 17 seviyesinde devam eden Merkez Bankası politika faizi, alınacak yeni kararla birlikte yeniden revize edilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı belli oldu mu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Şu an 17 seviyesinde devam eden Merkez Bankası politika faizi, alınacak yeni kararla birlikte yeniden revize edilecek. Yabancı ekonomistlerin tahminlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasını beklentisi içerisinde olduğunu ifade ederken gözler PPK toplantısına çevrildi…
KRİTİK TOPLANTI 14.00'TE
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz ay TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17ye yükseltilmesine karar vermiştir" denilmişti.
PİYASALARIN GÖZÜ O TOPLANTIDA!
Geçen haftanın ikinci yarısında, risk iştahının küresel ölçekte azalmasının ardından bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantıları takip edilecek.
Küresel piyasalarda geçen haftanın odağında ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomideki toparlanmanın zayıflığına işaret eden veriler yer aldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 95 milyonu, hayatını kaybedenler ise 2 milyonu aştı.
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın detaylarını açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre'den geçme olasılığının düşük olduğu yorumları piyasalardaki risk iştahını azaltırken, ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verileri ekonomideki toparlanmanın zayıflığına işaret etti. Öte yandan Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi toplumsal gösteri endişelerine karşın hafta sonu sakin geçerken, ülkeden gelecek haber ve açıklamalar, bugün ve yarın yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
Geçen hafta açıklanan veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,13 sınırından tekrar yüzde 1,10'un altına geriledi, pay piyasalarında ise cuma günü satıcılı bir seyir izlendi.