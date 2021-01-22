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59 bin kişiye 215 milyon liralık ödeme

Giriş Tarihi: 22.1.2021 ABONE OL
59 bin kişiye 215 milyon liralık ödeme
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Selçuk bu kapsamda, 59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

3.647-6.631 TL ARASINDA
Bakan Selçuk, harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3.647 lira ile 6.631 lira arasında değiştiğinin altını çizdi. Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79'uncu maddesi kapsamında; harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıkları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacak. ANKARA
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59 bin kişiye 215 milyon liralık ödeme
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