Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bayraktar ve Anka’nın gözü Avrupa semalarında

ve Anka’nın gözü semalarında

’nin son beş yılda yapılan yatırımlarla devler ligine çıkacağını söyleyen Bakan Varank, “ semalarında ve Anka’ların uçtuğunu göreceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 22.1.2021 ABONE OL
Bayraktar ve Anka’nın gözü Avrupa semalarında

SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğiyle çevrim içi düzenlenen 3. Savunma Sanayi Buluşmaları'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz" açıklaması damga vurdu. Varank, özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların çok kısa sürede Türkiye'yi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracağını belirtti. Ülkemizde savunma ve havacılık sanayisi cirosunun 12 milyar dolar seviyesine yükseldiğini kaydeden Varank, "2005'te 340 milyon dolar olan ihracatımız bugün 3 milyar doları buldu. 2023'te yeni yerlilik hedefimiz yüzde 75. 812 savunma sanayisi projesine 5 milyar TL'ye yakın destek verdik" diye konuştu.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor! Bakan Varank yerinde inceledi...

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayraktar ve Anka’nın gözü Avrupa semalarında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA