Bayraktar ve Anka’nın gözü Avrupa semalarında

SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğiyle çevrim içi düzenlenen 3. Savunma Sanayi Buluşmaları'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz" açıklaması damga vurdu. Varank, özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların çok kısa sürede Türkiye'yi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracağını belirtti. Ülkemizde savunma ve havacılık sanayisi cirosunun 12 milyar dolar seviyesine yükseldiğini kaydeden Varank, "2005'te 340 milyon dolar olan ihracatımız bugün 3 milyar doları buldu. 2023'te yeni yerlilik hedefimiz yüzde 75. 812 savunma sanayisi projesine 5 milyar TL'ye yakın destek verdik" diye konuştu.