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Çelik krizi için ortak formül aranıyor

FERİDE CEM
Giriş Tarihi: 22.1.2021 ABONE OL
Çelik krizi için ortak formül aranıyor
Türk sanayisinde yaşanan büyük üretim hamlesini yavaşlatan hammadde krizinin çözümü için önceki gün taraflar ilk kez bir araya geldi. İSO tarafından online olarak düzenlenen Tedarik Zincirlerinde Demir-Çelik Sektörü paneline katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, taraflara, "Bu bir takım oyunu, hepimiz aynı gemideyiz. Şu an en büyük sıkıntı yassı çelikte yaşanıyor. Çelik üreticileri firmalar ortan talepleri karşılamak için yatırım yapıyorlar" diye konuştu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan da "Biz hasım değiliz, onların canı yanarsa bizimki de yanar. Ortak noktada buluşabiliriz" açıklaması yaptı.
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Çelik krizi için ortak formül aranıyor
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