İstanbul Havalimanı’nda ‘ Antikor’ ve ‘Antijen’ testleri başladı

Salgında aldığı önlemler ve yolculara sağladığı hizmetlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı'nda gidecekleri ülkelerde koronavirüs testi istenen yolcular için oluşturulan PCR Test Merkezi'nde koronavirüs geçirip geçirilmediğini kontrol etmek için yapılan kan testi (Antikor) ile kişinin hasta olup olmadığını tanımlayan 'Antijen' test uygulamalarını da başlatıldı.

7 gün 24 saat hizmet veren test merkezinde isteyen yolcular seyahat ettikleri ülkelerin zorunlulukları kapsamında ya da tedbir amaçlı 'Antikor' ve 'Antijen' testlerini yaptırabilecekler. Testlerini İstanbul Havalimanı Test Merkezi'nde yaptıracak yolcular sonuçlarını 4 saat içinde alabilecek.

SONUÇLAR 2 İLE 4 SAAT ARASINDA

İstanbul Havalimanı'nda gidecekleri ülkede koronavirüs testi istenen yolcular geçen yıl temmuz ayında terminali içerisinde 5 bin metrekarelik PCR Test Merkezi hizmete girmişti. Günlük 12 bin adet PCR test kapasitesi bulunan merkezde şu anda günde bin 500 arasında PCR testi gerçekleştiriliyor. PCR testi sonuçları da 2 ila 4 saat arasında hızlı bir şekilde yolcularla paylaşılıyor. PCR, Antikor ya da Antijen testi yaptıran yolcular, işlemleri için herhangi bir hastaneye gönderilmezken, testler İstanbul Havalimanı'nda kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılıyor.