OECD İstanbul Merkezi açılıyor

Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğinde OECD İstanbul Merkezi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Açılış programına, Başkan Erdoğan'la birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve çeşitli ülkelerden bakanlar da katılacak.İstanbul Odakule binasında yakın zamanda faaliyete başlayacak OECD İstanbul Merkezi, Türkiye'nin kapsayıcı büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak. OECD'nin ana karargâhı Paris dışında, Berlin, Meksiko, Tokyo ve Washington'da da merkezleri bulunuyor. OECD İstanbul Merkezi, teşkilatın beşinci bölgesel merkezi olarak faaliyetlerini sürdürecek.