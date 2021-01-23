Akıl almaz vurgun taktiği

Cumhuriyettarihinin 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığındaki en büyük operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil 50 şehirde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Silici' adlı operasyonda 220 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin son 5 yılda devleti tam 15 milyar lira zarara uğrattıkları iddia edilmişti. Şüphelilerin, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verilerini müdahale ettikleri otomasyon sistemlerinden sildikleri saptanmış ve 250 olimpik havuzu dolduracak miktarda olan silinen bu akaryakıtın maddi değerinin 3.6 milyar lira olduğu ortaya çıkmıştı.SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; milyarlarca liralık vurgunun en önemli halkasını oluşturan şirketlerin isimlerinin tabelalarda farklı, ruhsatlarda farklı göründüğü ortaya çıktı. Dağıtım yapan şirketlerin tabelaları ile tüzel kimlikleri de uyuşmadı.Şüphelilerin otomasyon sistemlerinden akaryakıtları silmek için kullandıkları yazılım programına, polise yakalanmamak için 'oyun sitesi' süsü verdikleri de ortaya çıkmıştı. 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, istasyon teknik destek firması, 3 otomasyon yazılım şubesi olmak üzere 242 noktadaki aramalarda bilgisayarlara da el konulmuştu.Şebeke üyelerinin silinen akaryakıtları faturasız bir şekilde yakıt tüketim kapasitesi fazla olan şantiye ve taş ocağı gibi firmalara sattıkları, söz konusu firmaların da faturaları 'gider' göstererek daha az vergi verip haksız vergi iadesi aldıkları da ortaya çıkmıştı. Operasyon kapsamında, akaryakıt satış verilerini silme işlemini yapan 136 bayinin de mühürlendiği ifade ediliyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK ekiplerinin uzun süre üzerinde çalıştığı akaryakıt vergi kaçakçılığı operasyonu için 50 ilde düğmeye basılmıştı. "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 72 kişiden 26'sı tutuklandı. 220 şüpheliden 145'i ise işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Usulsüz akaryakıt dağıtımı yapılan şirketlerin de "mağdur" olarak dağıtıcılardan şikayetçi oldukları iddia edildi.