Aselsan’dan 450 milyon $’lık sözleşme

Aselsan pandemi döneminde, 450 milyon doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, bir önceki yılı yaklaşık 2.3 milyar dolar ile kapattıklarını ve 331 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Görgün, "70 ülkeye ihracat yaptık. Aselsan 2020'de 450 milyon doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Normalleşmeyle birlikte bu rakam daha da artacak. Bizim gibi firmalar için bu ihracat seviyesi tatmin edici değil. Her ürünümüz ordumuzda kullanılıyor" diye konuştu.