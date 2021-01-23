Başkan Erdoğan imzaladı! GSS ve Bağkur prim borcu olanlara yıl sonuna kadar sağlık hizmeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlar 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."