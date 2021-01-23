Dolandırıcılar gözünü ülkenin yerli ve milli değerlerine dikti! Oruç Reis'in adıyla akılalmaz dolandırıcılık

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Vurgun için her yolu mübah gören dolandırıcılar şimdi de gözünü ülkenin yerli ve milli değerlerine dikti. Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en büyük gaz keşfi olan Karadeniz Gazı'nı yeni vurgun kapısı olarak gören dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden yatırımcı avına çıktı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sahibi olduğu, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i sanki bir yatırım aracıymış gibi gösteren dolandırıcılar, çıkacak gaza da ortak olma vaadinde bulunuyor.

Sosyal medya platformlarından "Oruç Reisle Milli Gaza Ortak Olun" şeklinde paylaşım yapan dolandırıcılar, bu yalanlarla vatandaşların birikimlerine göz dikiyor.



İLLEGAL FOREKSÇİLER

FinansCTO isimli bir site üzerinden açılan sözde yatırım platformunda ne bir telefon numarası bulunuyor ne de bir şirket temsilcisine ulaşılabiliyor. Gizlilik politikası metninde ise destek@forexasistanım.com e-mail adresi veriliyor. Instagram, Twitter gibi sosyal medya mecralarına reklam vererek yatırımcı çekmeye çalışan dolandırıcıların şimdiye kadar ne kadarlık bir vurguna imza attığı ise bilinmiyor. Yasal olmayan foreks şirketlerinin bu yolla yatırımcıları kandırdığını belirten uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarıyor.