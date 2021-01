Dünya jet-seti pandemide Bodrum’dan ev kiralıyor

Dünya 'jet-set'i pandemide otelleri riskli buldukları için Bodrum'da hayata geçirilen markalı konut projelerini radarına aldı. Özellikle Rusya, Avrupa, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yoğun talep üzerine, Bodrum'daki projelerde uzun süreli kiralamalar başladı. Aksoy Holding CEO'su Batu Aksoy, The Ritz-Carlton Residences Bodrum projesinde gerek kiralama gerekse satın alma olarak yurtiçi ve yurtdışından yoğun talep aldıkları için projedeki evlerin bir kısmını kiralamaya ayırdıklarını söyledi.Aksoy, "Projemizin korunaklı bir yarımadada olması, tüm sosyal mesafe kurallarına uygun konaklamaya olanak sağlayan geniş sosyal alanları ve en üst düzeyde alınan önlemler bu talebi artırdı. Özellikle yurtdışından gelecek minimum 3 hafta kiralama taleplerini karşılayıp, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli turizm gelirlerini artırmayı, Bodrum ve Türkiye'nin marka değerini global bazda yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Akfen tarafından hayata geçirilen Bodrum Loft projesinin 36 villasındaki 92 tatil biriminin 2021 yazına yönelik 4 ve 6 aylık uzun dönemli kiralamaları geçen yıldan tamamlandı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, pandemide Bodrum Loft projesinin 2021 yılında da tam kapasite doluluk ile çalışacağını söyledi. Özalp, "Kısa süre önce dünyanın 80 ülkesinde 400'den fazla oteli temsil eden uluslararası pazarlama organizasyonu The Leading Hotels of the World (LHW) kapsamına girdik. Türkiye'den 3 otel ile anlaşması bulunan LHW, ülkemizin dünya turizm vitrininde öne çıkarttığı Bodrum destinasyonunda yalnızca Bodrum Loft ile çalışacak. Uçuşlar netleştikten sonra yabancı misafirlerimizi ağırlayacağız" şeklinde konuştu.Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, pandemi süreciyle birlikte müstakil ev kiralama seçeneklerinin tüketicilerin öncelikli tercihleri arasına yerleştiğini söyledi. Çağlar, şöyle konuştu: "Kişiye özel villa kiralama hizmetini Çağdaş Villas projesi altında gerçekleştiriyoruz. Bir önceki seneyle kıyasladığımızda, 2020 yaz sezonunda hem şirket olarak bizim portföyümüzdeki villalara hem de Bodrum genelinde özellikle belirli bir standardın üzerindeki müstakil evlere yönelik talep yüzde 100'ün üzerinde arttı. Kişiye özel villa kiralama hizmetlerine yönelik talebin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyoruz."NEF İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Gölköy projesinde geçen sene satışların çok iyi gittiğini ve teslimlerin başladığını söyledi. Selçuk Çelik, şöyle konuştu: "Bodrum'a olan yoğun ilgi sebebiyle geçen yıl da seçili villa ve townhouse'larda kiralama yapmıştık. İlgiden dolayı bu sene de seçili villa ve townhouse'larda kiralama düşünüyoruz. Özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve Körfez ülkelerinden talep olduğunu gözlemliyoruz. Bu artan ilgi sebebiyle Nef Reserve Hebil projemizi bu sene hayata geçireceğiz."