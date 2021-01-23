Emeklilere zam farkı yatırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki 2.3 milyon vatandaşın 2021 Ocak ayına ilişkin zam farklarının dün hesaplara yatırıldığını açıkladı.Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; birinci grupta kasım, aralık, ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, ikinci grupta aralık, ocak, şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, üçüncü grupta ocak, şubat, mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı ise 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.