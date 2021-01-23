İŞKUR eğitimlerle fark yaratan projelere imza atıyor

Mersindeki kurumsal firmaların İnsan Kaynakları yetkilileri tarafından iş hayatına yönelik uygulamalar hakkında bir ay boyunca eğitimler verilen programda Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Hatay, Kayseri, Antalya, Mersin gibi Türkiye'nin birçok farklı şehrinden Kendilerini insan Kaynakları alanında geliştirmek için başvuru yaparak online mülakatlarda başarılı olan toplamda 52 katılımcı eğitim aldı.

Eğitim sürecinde 7 katılımcı, Türkiye'nin farklı firmalarında iş görüşmelerini başarı ile tamamlayarak iş hayatına ilk adımı attı.

Mersin Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan Profesyonel İnsan Kaynakları Platformunun kamu, üniversite ve sanayi işbirliğine yönelik fark yaratan projelere imza attığını, İŞKUR olarak iş arayanlar, işverenler, öğrenciler başta olmak üzere farklı hedef kitlelerine düzenlenen etkinliklerle işgücü piyasasının tüm aktörlerini kapsayan çözümler sunmaya devam edeceklerini söyledi.