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Madencilerin tazminat sorunu çözüldü

ANKARA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 ABONE OL
Madencilerin tazminat sorunu çözüldü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nca (TKİ), Soma'daki maden kazasının sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan çalışanların tazminat sorunu çözüldü. TKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 2020'de de Eynez madencilerinden 2 bin 184 kişiye 38.6 milyon lira ödeme yapıldığı ifade edildi. Ödeme hak eden kişi sayısının 3 bin 624 olduğu kaydedilen açıklamada, "Toplam 150.6 milyon lira ödeme yapılacak. 22 Ocak tarihinde 2 bin 395 kişiye toplam 102 milyon liralık ödeme yapılarak işçilerin banka hesaplarına yatırıldı" ifadeleri kullanıldı.
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Madencilerin tazminat sorunu çözüldü
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