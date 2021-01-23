Madencilerin tazminat sorunu çözüldü

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nca (TKİ), Soma'daki maden kazasının sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan çalışanların tazminat sorunu çözüldü. TKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 2020'de de Eynez madencilerinden 2 bin 184 kişiye 38.6 milyon lira ödeme yapıldığı ifade edildi. Ödeme hak eden kişi sayısının 3 bin 624 olduğu kaydedilen açıklamada, "Toplam 150.6 milyon lira ödeme yapılacak. 22 Ocak tarihinde 2 bin 395 kişiye toplam 102 milyon liralık ödeme yapılarak işçilerin banka hesaplarına yatırıldı" ifadeleri kullanıldı.