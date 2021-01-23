NG Afyon'da keyifli bir sömestir tatili sizi bekliyor

Afyon'un tarihi ve kültürel dokusuyla iç içe, şifa ve lezzeti lüks ile harmanlayan NG Afyon, kendinizi evinizde hissedebileceğiniz, konforlu ve şifa dolu bir sömestir tatil programı hazırladı. NG Afyon'un deluxe odalarından akan termal sular eşliğinde, siz de çocuklarınızla birlikte keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Tüm aktivitelerini misafirlerini gönül rahatlığıyla ağırlamak adına hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde planlayan NG Afyon, ebeveynlerin ve çocukların tatil beklentilerini aynı anda karşılıyor. Gastronomi tutkunu konuklarını, usta şeflerin hazırladığı enfes lezzetlerle buluşturan otel, misafirlerini binlerce yıllık tarihe uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

"İyi Hisset" mottosuyla ailenizle baş başa geçireceğiniz benzersiz anlara ev sahipliği yapan NG Afyon'da, yoğun geçen yorucu günlerin ardından kendinizi tazelenmiş hissedeceksiniz. Şehrin gürültü ve kalabalığından uzak, ailecek eşsiz bir deneyim yaşamak üzere, doğanın kalbinde huzurlu bir sömetir tatiline davetlisiniz.

