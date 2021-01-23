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Rekabet Kurumu’ndan ilaç devlerine ceza

ANKARA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 ABONE OL
Rekabet Kurumu’ndan ilaç devlerine ceza
Rekabet Kurumu, ilaç firmaları Novartis ve Roche hakkında yürüttüğü "anlaşmalı fiyat artışı" soruşturmasını tamamladı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Novartis ve Roche'nin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen soruşturmada, tüm delil ve belgeler ile savunmalar değerlendirilerek karar alınmıştır. Novartis'e 165 milyon 464 bin lira, Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.'ye 112 milyon 972 bin lira idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."
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Rekabet Kurumu’ndan ilaç devlerine ceza
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