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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

: hareketlendi! 24 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek oldu?

ile ilgili haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu dahil olmak üzere canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda yükselişe geçen sarı metalin fiyatları aşı haberleriyle birlikte hızlı düşüş gösterirken ocak ayının sonlarına doğru çizeceği grafik değişiklik gösterebilir. En son 441 lira, ise 720 liradan işlem görmüştü. Peki oldu? 24 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 24.1.2021 06:39 Son Güncelleme: 24.1.2021 06:39 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar gün içerisinde birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Özellikle son dönemlerde aşı haberlerinin olumlu yönde ilerlemesi sarı metale olan yoğunluğu arttırdı. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilirken gram altın 441 lira, çeyrek altın ise 720 liradan işlem görmüştü. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ocak ayının sonuna doğru güncel rakamların çizeceği grafiği merak ediyor. Peki 24 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 24 OCAK 2021

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt ararken canlı ve güncel rakamlar eşliğinde uzman yorumlarına bakmayı ihmal etmiyor. Gram altın 441 TL, Çeyrek 720 TL fiyatlarıyla işlem görürken bu noktada altın fiyatları üzerindeki gelişmeler milyonların gündem maddesi olmaya devam ediyor…

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 399,52

SATIŞ: 428,97

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.915,00

SATIŞ: 2.959,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.439,00

SATIŞ: 1.461,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.947,00

SATIŞ: 2.987,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.828,65

SATIŞ: 2.888,00

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 720,00

SATIŞ: 730,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 441,7280

SATIŞ: 441,8330

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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