Vakıf’tan sanayiye 40 milyarlık kredi

Vakıfbank, Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara 'işletmelerimiz de ülkemiz de zaman kaybetmesin' anlayışıyla bir yenisini daha ekledi. Banka, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturdu.Sektörde bir ilk olarak, 'TCMB politika faiz oranına endeksli' şekilde kullandırılacak 'Çıpa Kredisi' faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek.Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar TL olmak üzere toplam 40 milyar TL büyüklüğünde olacak. TCMB politika faizine endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17.75 olarak belirledik. Paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermekle birlikte firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabilecek" dedi. Üstünsalih, yeni kredi paketinin Merkez Bankası politika faizine endeksli olarak kullandırılacağını ve politika faizi düştükçe, kredi faiz oranının da düşeceğini belirtti.Ülkesine inanan, yerli üretimden vazgeçmeyen, ihracat hedeflerine katkı sağlayan firmaların kendileri için önem taşıdığını da belirten Serdar Üstünsalih, "Özellikle pandemi sürecinde üretime devam etmiş, tüm zorluklara rağmen istihdamdan vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu yeni kredi paketimizle de imalatçılarımıza da ihracatçılarımıza da omuz vermeyi amaçlıyoruz" dedi.