Esnaftan altı maddelik öneri paketi

TürkiyeEsnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi. Görüşmede Palandöken, Başkan Erdoğan'a Kovid-19 sebebiyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkârların sorunları aktardı. Görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini aktaran Palandöken, esnafın yaşamış olduğu sıkıntıları ayrıntılı bir şekilde anlattığını, ayrıca altı maddelik acil talepler konusunda bir dosya sunduğunu belirtti.Esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin ilgili bakanlıklarla görüşerek ilk kabine toplantısında gerekli adımların atılacağına olan inancının sonsuz olduğunu aktaran Palandöken, Cumhurbaşkanı'na sunduğu dosyadaki maddeleri ise şöyle özetledi: "Esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri zarar görenlerin, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredi taksitleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmeli, kredi kullanamayanlara da az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır. Esnaf ve sanatkârlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir. Yanlarında çalışanların sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir. Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyetlerinin başlamasına olanak sağlanmalıdır."Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkânı sağlanması gerektiğini aktaran Palandöken, "Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkân sağlayan uygulama 1 yıl süreyle uzatılarak devam ettirilmelidir" dedi.