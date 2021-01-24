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’da : 25 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar?

Piyasaların ilk işlem gününde haberleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ’da canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Merkez Bankası faiz kararının ardından düşüş ivmesini sürdüren sarı metale yoğun ilgi giderek artmaya devam ediyor. En güvenilir yatırım aracı olarak görülen gram bugün 442 TL'den, çeyrek altın ise 720 TL'den alıcı buldu. Peki oldu? 25 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 25.1.2021 06:28 ABONE OL
Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 25 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar ekonomi gündeminde epey merak ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken sarı metale yoğun ilgi artıyor. Zira, Kapalıçarşı'da altın alış satış fiyatlarının Ocak ayı sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 25 OCAK 2021

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri piyasaları ilk açılış gününde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren gram altın 442 TL, çeyrek altın 720 TL, 22 ayar bilezik 400 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar takibine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 400,01

SATIŞ: 429,48

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.915,00

SATIŞ: 2.959,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.441,00

SATIŞ: 1.463,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 2.950,00

SATIŞ: 2.990,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.812,56

SATIŞ: 2.869,66

CANLI RAKAMLAR VE GRAFİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.441,00

SATIŞ: 1.463,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 720,00

SATIŞ: 732,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 442,06

SATIŞ: 442,16

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Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 25 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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