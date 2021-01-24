Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar gün içerisinde birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Özellikle son dönemlerde aşı haberlerinin olumlu yönde ilerlemesi sarı metale olan yoğunluğu arttırdı. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilirken gram altın 441 lira, çeyrek altın ise 720 liradan işlem görmüştü. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ocak ayının sonuna doğru güncel rakamların çizeceği grafiği merak ediyor. Peki 24 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 24 OCAK 2021

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt ararken canlı ve güncel rakamlar eşliğinde uzman yorumlarına bakmayı ihmal etmiyor. Gram altın 441 TL, Çeyrek 720 TL fiyatlarıyla işlem görürken bu noktada altın fiyatları üzerindeki gelişmeler milyonların gündem maddesi olmaya devam ediyor…

İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar