SON DAKİKA: Yüzlerce kişiye yeni emeklilik kapısını açtı! Emeklilik yaşı resmen öne çekiliyor...

Son dakika haberi: Primi yetersiz olan kadın sigortalı, bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebiliyor.Sigorta başlangıç tarihi 1992'ye çekileceği için emeklilik yaşı da 58'den 54'e iniyor. Mevcut sistemde staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor.

Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları üç çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor.