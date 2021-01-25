Maden sahaları İHA’larla takip ediliyor

Türkiye orman varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için gelişmiş teknolojileri de kullanan Orman Genel Müdürlüğü, son olarak orman yangınlarına erken müdahale imkanı sağlayan İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) maden sahalarının denetlenmesi için de devreye aldı.

Denetimlerin kısa sürede ve hassasiyetle yapılmasına imkân sağlayan yöntem ile faaliyette olan izin sahalarında herhangi bir aşım olup olmadığı sürekli olarak kontrol ediliyor. İlk olarak Bursa, Bilecik ve Yalova illerindeki maden sahalarında gerçekleştirilen drone uçuşlarından elde edilen görüntüler, özel bir yazılımla işlenerek 12 cm hata payı ile güncel arazi modeli (DEM), Ortofoto haritası (tif), Google Earth için güncel görüntü (KML) ve eşyükselti eğirili haritalar olmak üzere tüm güncel veriler üretildi.

Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Bursa Bölge Müdürlüğü arasındaki iş birliği kapsamında teknik personelin eğitimlerinin de sürdürüldüğü çalışmanın 2021 yılında tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yapılması hedefleniyor.