Nükleerde hareketli 2021

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali
olacak Akkuyu
Santrali'nde çalışmalar
tüm hızıyla sürüyor.
Akkuyu Nükleer A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Sergei Butskikh, çalışmalar
hakkında yaptığı değerlendirmede,
santralin her
biri, bin 200 megavat olmak
üzere toplam 4 üniteden
oluşacağını belirterek,
"Akkuyu'nun yılda yaklaşık
35 milyar kilowatt saat
üretim yapması planlanıyor.
Bu rakam, İstanbul gibi
büyük bir şehrin ihtiyacının
yüzde 90'ı. Akkuyu,
Türkiye'nin elektrik ihtiyacının
yüzde 10'unu
karşılayacak" dedi.
Butskikh, ilk güç
ünitesinin 2023'te
işletmeye alınmasını
sağlamak için
ellerinden gelen
çabayı gösterdiklerini
de belirtti.
Butskikh, 2021'de santralde
yapılacak çalışmalar
hakkında ise şunları
söyledi: "2021'de birinci
güç ünitesinin reaktör
binasında, reaktör kazanının,
basınç kompansatörlerinin
ve dairesel vinçlerin
tasarlanan konumda monte
edilmesi, iç koruma kabuğunun
kubbesinin montajı,
ana sirkülasyon boru
hattının kaynak işleri gibi
bir dizi temel montaj işlerinin
yapılması planlanıyor.
İkinci güç ünitesinde
iç koruma kabuğunun ikinci
ve üçüncü katmanlarının
montajını yapmayı, reaktör
kazanını tasarlanan konumda
monte etmeyi, ana sirkülasyon
pompa ünitesinin
kurulacağı alanın zeminine
dökmeyi planlıyoruz."
Üçüncü güç ünitesinde
reaktör binasının dairesel
duvarlarının inşası
ve dairesel koridorun
beton çalışmaları yapılacak.
Dördüncüde ise nükleer ve
türbin adasının çukurları
açılacak ve son aşamada
reaktör binasının temel plakası
için beton dökülecek.