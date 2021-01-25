Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Nükleerde hareketli 2021

Nükleerde hareketli 2021

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 25.1.2021 ABONE OL
Nükleerde hareketli 2021
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Santrali'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sergei Butskikh, çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, santralin her biri, bin 200 megavat olmak üzere toplam 4 üniteden oluşacağını belirterek, "Akkuyu'nun yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat üretim yapması planlanıyor. Bu rakam, İstanbul gibi büyük bir şehrin ihtiyacının yüzde 90'ı. Akkuyu, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak" dedi. Butskikh, ilk güç ünitesinin 2023'te işletmeye alınmasını sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini de belirtti. Butskikh, 2021'de santralde yapılacak çalışmalar hakkında ise şunları söyledi: "2021'de birinci güç ünitesinin reaktör binasında, reaktör kazanının, basınç kompansatörlerinin ve dairesel vinçlerin tasarlanan konumda monte edilmesi, iç koruma kabuğunun kubbesinin montajı, ana sirkülasyon boru hattının kaynak işleri gibi bir dizi temel montaj işlerinin yapılması planlanıyor. İkinci güç ünitesinde iç koruma kabuğunun ikinci ve üçüncü katmanlarının montajını yapmayı, reaktör kazanını tasarlanan konumda monte etmeyi, ana sirkülasyon pompa ünitesinin kurulacağı alanın zeminine dökmeyi planlıyoruz." Üçüncü güç ünitesinde reaktör binasının dairesel duvarlarının inşası ve dairesel koridorun beton çalışmaları yapılacak. Dördüncüde ise nükleer ve türbin adasının çukurları açılacak ve son aşamada reaktör binasının temel plakası için beton dökülecek.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Nükleerde hareketli 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA