Nükleerde hareketli 2021

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santraliolacak AkkuyuSantrali'nde çalışmalartüm hızıyla sürüyor.Akkuyu Nükleer A.Ş.Genel Müdür YardımcısıSergei Butskikh, çalışmalarhakkında yaptığı değerlendirmede,santralin herbiri, bin 200 megavat olmaküzere toplam 4 ünitedenoluşacağını belirterek,"Akkuyu'nun yılda yaklaşık35 milyar kilowatt saatüretim yapması planlanıyor.Bu rakam, İstanbul gibibüyük bir şehrin ihtiyacınınyüzde 90'ı. Akkuyu,Türkiye'nin elektrik ihtiyacınınyüzde 10'unukarşılayacak" dedi.Butskikh, ilk güçünitesinin 2023'teişletmeye alınmasınısağlamak içinellerinden gelençabayı gösterdiklerinide belirtti.Butskikh, 2021'de santraldeyapılacak çalışmalarhakkında ise şunlarısöyledi: "2021'de birincigüç ünitesinin reaktörbinasında, reaktör kazanının,basınç kompansatörlerininve dairesel vinçlerintasarlanan konumda monteedilmesi, iç koruma kabuğununkubbesinin montajı,ana sirkülasyon boruhattının kaynak işleri gibibir dizi temel montaj işlerininyapılması planlanıyor.İkinci güç ünitesindeiç koruma kabuğunun ikincive üçüncü katmanlarınınmontajını yapmayı, reaktörkazanını tasarlanan konumdamonte etmeyi, ana sirkülasyonpompa ünitesininkurulacağı alanın zemininedökmeyi planlıyoruz."Üçüncü güç ünitesindereaktör binasının daireselduvarlarının inşasıve dairesel koridorunbeton çalışmaları yapılacak.Dördüncüde ise nükleer vetürbin adasının çukurlarıaçılacak ve son aşamadareaktör binasının temel plakasıiçin beton dökülecek.