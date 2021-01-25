Yıldız dağında doluluk %100 oldu

Türkiye'nin en genç ve ekonomik kayak merkezi olan Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Bungalov evleri ile kayak severleri ağırlamayan kayak merkezinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Sivas'ta 18 Ocak'ta sezonu açan Kış Sporları Turizm Merkezi, daha önce TSE Güvenli Turizm Belgesini almıştı. Kayak merkezinde koronavirüs tedbirleri ise en üst düzeyde uygulanıyor. Mekanik tesisleri, kayak ve buz pistleri, kayak, kızak kiralama hizmetleri ile kayak severlere ucuz kayak imkânı sunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı ise 90 santimetreye ulaştı.