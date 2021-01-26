10 zenginin 9 aylık geliriyle dünya aşılanır

Davos Dünya Ekonomik Forumu bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle sanal olarak gerçekleşiyor. 29 Ocak'a kadar sürecek olan forumda Londra merkezli uluslararası insani yardım örgütü Oxfam'ın 'Eşitsizlik Virüsü' raporu gündem oldu. Dünyada ekonomik eşitsizliğin Kovid- 19 ile birlikte daha da derinleştiği belirtilen Oxfam'ın raporuna göre, en zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla tüm dünyanın aşılanması mümkün. Raporda, "Gezegendeki en zengin 1.000 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşadıkları kayıpları sadece 9 ay içerisinde telafi edebilirken, dünyanın en yoksullarının ekonomik olarak toparlanması 10 yıldan fazla sürebilir" denildi. Ekonomik eşitsizliğin tüm ülkelerde eş zamanlı olarak şiddetlendiği belirtilen raporda, bunun 100 yıl sonra ilk kez gerçekleştiğine dikkat çekildi.79 ülkeden, 300 iktisatçının görüşüne başvurularak hazırlanan rapora göre, dünyadaki milyarderlerin toplam serveti Mart ile Aralık 2020 arasında 3 trilyon 900 milyar dolarlık artışla 11 trilyon 950 milyar dolara yükseldi. Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi isimlerin bulunduğu dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti aynı dönemde net olarak 540 milyar dolar arttı. Bu rakamın dünya nüfusunun aşılanmasına ve hiç kimsenin pandemi nedeniyle yoksulluğa düşmemesi için yeterli olduğu belirtildi.Rapora göre, küresel olarak yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısı geçen yıl 500 milyon kadar arttı. Diğer raporlar da salgının yoksullara büyük zarar verdiğini ortaya çıkardı. Ekim ayında, salgının 60 milyon kadar insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebileceğini gösteren ayrı bir Dünya Bankası çalışması da var. Ayrıca 2030'da 501 milyon daha fazla insanın günde 5.50 dolardan daha az gelirle yaşayacağı öngörülüyor.Rapora göre, dünya 90 yıldır gördüğü en büyük istihdam krizini yaşıyor. 100 milyonlarca insanın gelirini ya da işini kaybettiği belirtiliyor.Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlediği Davos zirvesi dün başladı. Karantina önlemleri kapsamında 25-29 Ocak arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen zirveye dünya genelinden birçok lider katılacak. Virüsün etkilerinin konuşulacağı sanal etkinliğin ana teması ise "The Great Reset-Büyük Sıfırlama" yani sürdürülebilir ekonomi. İyilik için teknoloji, jeopolitiğin ötesinde, toplum ve işin geleceği ise tartışılacak diğer başlıklar olacak. Forumda 25 devlet başkanı ve hükümet temsilcilerinin küresel ölçekte acil işbirliği ihtiyacını konuşması hedefleniyor.İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan foruma, 70 ülkeden 2 binden fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor. WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab, "İnovasyonu ve cesur çözümleri teşvik etmede güveni yeniden inşa etmek ve küresel işbirliğini artırmak, salgını durdurmak, güçlü bir ekonomik toparlanma sağlamak için önemli" dedi.WEF'ın hazırladığı bir rapora göre, istihdam piyasasında köklü değişiklikler gerekiyor. Kovid-19 salgını ve devam eden küresel durgunluk, küresel istihdam ve yetenek ekosistemini de değiştirdi. Rapora göre, yeniden beceri kazandırma, yetenek geliştirme, öğrenme ve geniş ölçekte farklı görevlere geçirme şirketlerin yapması gereken zorunlu şeyler. 2025'e kadar dünyadaki tüm çalışanların yüzde 50'sinin beceri geliştirmeye ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Mevcut istihdamın yüzde 40'ının da önümüzdeki beş yıl içinde ana işlerinin değişeceği vurgulanıyor.Forumda konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping,"Soğuk savaş mantığını bir kenara bırakmalıyız" dedi. Dünyanın salgın öncesine dönmeyeceğini belirten Xi, farklılıklar olmazsa kültürün de olmayacağını işaret ederek, ideolojik önyargılardan kurtulunması gerektiğini ifade etti. Devletlerin ortak mücadelede birlikte hareket etmesinin gerekli olduğunu belirten Xi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak ayrım yapılmaması gerektiğini, kutuplaştırma ve yaptırımların bölünmüşlüğü artırarak çatışmalara neden olabileceğini söyledi.Dolar milyarderi bin kişinin servetini pandemi öncesine çekmesi 9 ay sürdü. Yoksulların pandemi öncesine dönmesi onlarca yıl alacak.Pandemi başladığından bu yana ilk 10 zengin milyarderin servetindeki artış, tüm dünyanın aşı olmasına yetecek bir para anlamına geliyor.Dünyanın yüzde 87'si koronavirüsün ülkelerinde gelir eşitsizliğini daha da artıracağını düşünüyor.Ankete katılanların yüzde 56'sı koronavirüsün cinsiyet eşitsizliğini artıracağını düşünüyor.