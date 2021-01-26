Bakan Dönmez duyurdu! Rüzgar enerjisinde üretim rekoru kırdık

Türkiye'de 24 Ocak Pazar günü üretilen elektriğin yüzde 21.4'ü ilk defa rüzgardan elde edildi.

Bakan Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin rüzgarı her yıl daha güçlü esiyor. Rüzgar enerjisinden günlük elektrik üretimimiz 6 Kasım 2020'de 151 bin 325 megawata 25 Kasım'da ise 153 bin 35 megawata ulaşarak tarihi seviyeleri görmüştü. 2021'in ilk ayında da rüzgarımızın hızı kesilmedi. 24 Ocak günü 167 bin 19 megawata ulaşan rüzgardan elektrik üretimimiz bir önceki rekorunu tazeledi. Toplam elektrik üretimimizde rüzgarın payı ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı" ifadesini kullandı.

SAATLİK BAZDA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Ayrıca aynı gün saat 8'de rüzgar santrallerinin üretimi 7bin 393 megawat ile toplam üretimin yüzde 26'sını karşıladı. Bu oran saatlik bazda tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

"RÜZGARA YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Yenilenebilir enerjiye özelde de rüzgara yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Ülkemizin mevsimsel ve klimatolojik özelliklerini göz önüne alarak yeşil enerjinin sisteme daha fazla entegre olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerjide çok kısa zamanda büyük mesafe kat ettik. İnşallah her yıl üzerine daha da koyarak ilerlemeye devam edeceğiz."