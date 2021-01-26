Dragon Çayı ıslah ediliyor

Mersin'in Anamur ilçesi turizm bölgesinde bulunan Dragon Çayı'nın ıslah edileceği açıklandı

Ankara'da ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde Dragon Çayı'nda yapılması planlanan ıslah çalışmalarını sürekli olarak gündemde tutulan ıslah çalışmalarının DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağını duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ankara'ya toplantıya çağırdığı Anamur ve Bozyazı Ak parti ilçe Başkanları ve Belediye Başkanlarının toplantısında Dragon Çayı ile birlikte Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan dere yatağının da ıslah edileceğini belirtildi.

Toplantıda alınan kararları açıklayan Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve ve Ak parti ilçe Başkanı Feyzullah Yılmaz ortak açıklama yaptı. Kılıç ve Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara temaslarımızda sürekli olarak gündeme getirdiğimiz Anamur Dragon Çayı'nın ıslahı ve çevre düzenlemesi ile Çeltikçi Mahallemizde bulunan dere yatağının düzenlenmesi projeleri konusundaki ısrarlarımız sonucu, bugün itibari ile her iki projenin de ihalesi tamamlanarak 3 milyon lira kaynak ayrılmıştır. Proje çalışması tamamlanır tamamlanmaz, Dragon Çayı kenarına yapacağımız yaşam alanları ile vatandaşlarımızın nefes alacağı bir ortam oluşturacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."