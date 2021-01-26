Kocaeli’nde bir hayal daha gerçek oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin uzun süredir hayalini kurduğu bir projeyi daha vatandaşların hizmetine sunacak. Kartepe ilçesi Derbent bölgesinden başlayıp Kuzu Yayla bölgesine ulaşacak teleferik projesi için ilk adım 26 Şubat Cuma günü yapılacak ihale ile atılacak.

CAZİBESİ KATLANACAK

Kocaeli'nin ulaşım ağına nefes aldıracak büyük yatırımlar hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de kentin uzun süredir düşlediği Kartepe Teleferik Projesi için de çalışmalarını hızlandırdı. Proje, kentin hem il hem de il dışından birçok vatandaşın ilgi odağı olan Kartepe'ye ulaşımı daha cazibeli hale getirecek.

4 BİN 695 METRE UZUNLUĞUNDA

Derbent ve Kuzuyayla arasında olacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 10 kişilik olacak şekilde 73 kabin hizmet verecek.

SAATTE 1500 KİŞİ TAŞINABİLECEK

Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331 metre, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.