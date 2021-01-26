Pandemi döneminde ilk fuar

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Odası destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 31. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Yılda 2 kez düzenlenen fuar, kış sezonuna yönelik yaz aylarında düzenlenen bölümü iptal edilmiş, geçen düzenlenmesi gereken bölümü ise vaka yoğunluğu nedeniyle bir ay ertelenmişti.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve pandemiye karşı tüm tedbirlerin alınarak gerçekleştirildiği fuarın açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile sanayiciler ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 ayrı Organize Sanayi Bölgesi ile üretime ve ihracata devam ettiklerini belirterek, "El le vererek kentimiz ve ülkemiz için çalışıyor üretiyoruz. 2023 yılına kadar mevcut OSB'lere eklenecek 5 OSB ile toplamda 13 OSB ile üretimi sürdüreceğiz. Bunlar kağıt üzerinde olan OSB'ler değildir. Şahinbey OSB'ye talep topladık ve 13 kat fazla talep oldu. Bu şehrin gücünü ve potansiyelini gösteriyor. Gaziantep'in girişimcilerini, müteşebbislerini gösteriyor. Fuarımızın sektöre, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN

Gaziantep'in ne isteyeceğini iyi bilen bir şehir olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk kentimize geldiğinde bu şehrin ne kadar özel, çalışkan ve cesaretli bir şehir olduğunu söylüyor. İşte bu çalışkanlık ve bu cesaret bizi bugünlere getirdi. Sorun üretmeden çözüm üreterek yolumuza devam ediyoruz. Bu başarılar akşamdan sabaha olmadı. Çok zorlu şartlarda çalışmalar yaparak bugünlere gelindi. İşte bugün 250 firmanın katıldığı fuarımızı açıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç bize dijitalleşmenin önemini gösterdi. Kendimizi yenilememiz lazım. Kendimizi hızla yenileyerek dijitalleşmeye önem vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fuarımız hayırlı olsun" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ NEJAT KOÇER

2001 yılında 1200 metrekare ile başlanan GAPSHOES Fuarı'nın bugünkü geldiği boyutunun gurur verici olduğunun altını çizen Milletvekili Nejat Koçer ise, "Kent olarak o zaman koyduğumuz hedeflere, vizyona bugün ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep'i geleceğe taşıyacak sektör olarak belirlediğimiz ayakkabı sektörümüzü fuarcılıkla tanıştırmak için yola çıkmıştık. 20 yıl sonra belirlediğimiz hedefler doğrultusunda fuarımızın bugün 31'ncisini açıyoruz. Gaziantep bugün fuarcılıkta ilk 5 içinde. Bunların hepsi belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşiyor" dedi.

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya da, "Pandeminin olumsuz etkilerini hep beraber yaşadık ve gözlemledik. Bu süreçte devletimizin aldığı etkin önlemler ve sıkı tedbirler sayesinde ve milletimizin gösterdiği özveri ve hassasiyetle diğer ülkelere ve emsallere göre çok şükür iyi bir noktaya geldik" diye konuştu.

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise, pandemi sürecinde yapılan fuarın önümüzdeki süreçte daha güzel çalışmaların başlangıcı olmasını temenni ederek, 2021 yılında sektör olarak daha güzel kazançlar elde edecekleri, yeni hedeflere, yeni ufuklara doğru yol alacakları bir yıl olmasını diledi.

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek firma temsilcilerine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.