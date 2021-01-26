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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik sürüyor! 27 Ocak 2021 Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar?

: Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik sürüyor! 27 Ocak 2021 Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram ne kadar?

’dan gelen gelişmeleri gün içerisinde binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Bir dönem rekor fiyatlara ulaşan sarı metal yeni yılla beraber grafiğindeki düşüş hareketini sürdürürken fiyatlarındaki ani düşüş sonrası ise durgunluğunu korumuştu. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatının 436 TL olduğu görülürken çeyrek hali ise 711 TL’den işlem görüyor. Peki, 27 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 27.1.2021 06:17 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik sürüyor! 27 Ocak 2021 Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika: En çok tercih edilen yatırım aracı altın fiyatlarıyla beraber gündem olmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde yaşadığı düşüşle dikkat çeken sarı metalin bu düşüş hareketi gelen olumlu koronavirüs aşı haberleriyle bağlantılı olduğu uzmanlarca bildirilirken yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar gün içerisinde canlı ve güncel altın fiyatlarını yatırımlarına yön verebilmek amacıyla takip ediyor. İşte son dakika tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlara göre; teşviklerin devamı durumu altın fiyatları için destekleyici unsur olması beklenirken, artık teşvik paketlerinin sonuna gelindiğinin sinyalinin gelmesi durumunda ise ons altın için muhtemel satış baskısı söz konusu olabilir. Salgın sürecinde yaşanan her türlü gelişmeden direkt olarak etkilenen sarı metalin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 399,52

SATIŞ: 428,97

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.915,00

SATIŞ: 2.959,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.439,00

SATIŞ: 1.461,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.947,00

SATIŞ: 2.987,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.828,65

SATIŞ: 2.888,00

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 720,00

SATIŞ: 730,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 441,7280

SATIŞ: 441,8330

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik sürüyor! 27 Ocak 2021 Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar?
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