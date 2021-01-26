Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı, 2.5 milyon vatandaşa nefes aldıracak adım

İŞTE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Son dakika haberinin ayrıntılarına inildiğinde ise düzenleme kapsamında kapatılan işletmelerin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Bu işyerleri 1 Aralık 2020'den itibaren, faaliyete tekrar başlayana kadar, KDV, muhtasar, e-defter beyannamelerini vermeyecek, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecek. Böylece 122 bin işletme nefes aldı. Bu işletmeler mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.