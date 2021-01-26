Son dakika haberleri... Bedelli askerlik yapmayı düşünen vatandaşların merakla beklediği 2021 bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak belirlendi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle ödeyeceği bedelli askerlik ücretinde de değişikliğe gidiliyor.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Geçen yılın Ocak - Haziran ayları arasındaki bedelli askerlik ücreti ise 35 bin 54 TL'ydi.
AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM'ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.