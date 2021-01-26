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ve zirvede: 'ya damga vurdular!

Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) Ocak ayının üçüncü haftasına ait trafik verilerini açıkladı. Buna göre; ve () zirvedeki yerini korudu. EUROCONTROL verilerine göre; 18 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında Avrupa hava sahasında 61 bin 527 uçuş yapıldı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 26.1.2021 11:01 Son Güncelleme: 26.1.2021 11:26 ABONE OL
THY ve İstanbul Havalimanı zirvede: Avrupa'ya damga vurdular!

Türk Hava Yolları 596 günlük uçuş ortalamasıyla zirvedeki yerini korurken, Avrupa genelinde rakamlardaki düşüş devam etti. Fransız Havayolu şirketi Air France 397 uçuş ortalamasıyla ikinci, Norveçli havayolu şirketi Wideroe ise 252 uçuş ortalamasıyla üçüncü sırada yer aldı.



İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

Aynı haftada toplam 3 bin 386 uçuşun yapıldığı İstanbul Havalimanı günlük ortalama 484 uçuşla Avrupa'daki havalimanlarını geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Bu haftada İstanbul Havalimanı'ndan en yüksek uçuş rakamına ise 564 sefer ile 22 Ocak Cuma günü ulaşıldı. İstanbul Havalimanı'nın sırasıyla Paris Charles De Gaulle, Amsterdam Schiphol ve Frankfurt Havalimanı takip etti.



İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Avrupa'da birinciyiz!18 - 24 Ocak Eurocontrol verilerine göre, en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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THY ve İstanbul Havalimanı zirvede: Avrupa'ya damga vurdular!
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