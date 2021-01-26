‘Yüksek faiz eşittir yüksek maliyet’

NGKütahya Seramik'in iş ortaklarıyla buluştuğu "Yükselen Yıldızlar Ödül Töreni" bu yıl pandemi dolayısıyla online gerçekleştirildi. Törende yaklaşık 600 bayisine seslenen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "2020'de pandemiden dolayı hepimizin kafasında soru işaretleri vardı. Biz şirket olarak bu süreçten güçlenerek ve önemli bir yatırım kararıyla çıktık. Artan talepleri 2 milyar liralık yatırımla kuracağımız yeni fabrikamızla karşılayacağız. 15 Temmuz Fabrikamızın yanında yer alan bu tesisin adı da 29 Ekim Fabrikası olacak" diye konuştu.Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı da olan Güral, basın mensupları ile yaptığı toplantıda ise ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta 30 kişilik bir heyetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiklerini hatırlatan Güral, "Hizmet ve turizm hariç diğer sektörlerde sıkıntı yok. Hatta üyelerimiz arasında ciddi yatırım hamlesi içinde olan firmalar var" dedi. İş insanları olarak kurda çok sert iniş-çıkışlar istemediklerini kaydeden Güral, yüksek faizle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizler için yüksek faiz=yüksek maliyettir. Düşük faize hepimizin ihtiyacı var. Yüksek faiz yatırım maliyetimizi artırır. Şuan krediye ulaşmada hiçbir sorun yok. Maliyetine katlanıyorsanız kredi var. Vakıfbank'ın 40 milyarlık destek paketi ekonomiye ciddi kan olacaktır."Ürünlerine hem yurtiçi hem yurtdışından ciddi bir talep olduğunu söyleyen Güral, "Hatta bazı bayilerimiz 'Bize mal gönderdiniz de satmadık mı' diyerek serzenişte bulunuyor. Özellikle Amerika'dan ciddi sipariş alıyoruz. ABD, Çin alımlarını Avrupa'ya özellikle de Türkiye'ye yönlendirdi. Amerika'ya satışlar yüzde 50 arttı. Bir o kadar daha malımız olsa satardık. Yeni fabrikayla ihracatımız artacak" dedi.Bu yıl Sapanca'da açtıkları otellerinin pandemiye rağmen yüksek ilgi gördüğünü söyleyen Erkan Güral, şunları kaydetti: "Nisanda Antalya'daki otelimizi hizmete açacağız. Otel daha hizmete açılmadan Rusya, Ukrayna, Kazakistan'dan ciddi rezervasyonlar alıyoruz. Charter uçuşların yeniden başlatılması planlanıyor. Pandemi etkisine rağmen turizmden beklentimiz yüksek. Bu etki geçtikten sonra turizmde çok hızlı bir çıkış olacak. Aşının daha fazla kişiye yapılması sektörü olumlu etkileyecek. Şu anda Bodrum için yatırım gündemimizde değil ama bakarsınız bir akşam oturur ailece karar alırız ertesi gün yatırıma başlarız."Kütahya Porselen'in 50. Yıl kutlaması ve Yükselen Yıldızlar Ödül Töreni de pandemi dolayısıyla NG Sapanca Enjoy Otel'de online olarak gerçekleşti. Kütahya Porselen'in 1971'de çok zor şartlar altında kurulduğunu söyleyen NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, "Ancak yıllar içinde geliştik ve bu günlere geldik. Bugün 5 ayrı fabrikada üretim yapıyoruz. Arkamızda is değil iz bırakmalıyız" dedi. Bugün katma değeri yüksek ürünlerini 72 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli de "Babamın 'Hayal kurun, hayalperest olmayın' sözünü düstur edindim. Halen 5 fabrikamızda 1.450 kişi çalışıyor ve bunların yüzde 25'i kadın. Yönetim kadrosunda ise kadın oranı yüzde 40. Bugün dünyaca ünlü otel zincirlerinde, cruise gemilerinde, herhangi bir kıtada gittiğiniz bir restoranda ürünlerimizle karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde yine çok güzel sürprizlerimiz olacak" diye konuştu.