4 STK’dan ‘fiyat istikrarı’ çağrısı

Türkiye'de daha önce Anayasa gibi konular dışında pek de bir araya gelmeyen 4 iş dünyası sivil toplum kuruluşu (STK) dün ilginç bir açıklama yaptı. Vatandaşın fiyat artışlarıyla ilgili tepkileri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkı denetimler başlatılacağına yönelik açıklamalarının ardından gelen açıklama dikkat çekti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan ortak açıklamada, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye'nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğu belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanma, maalesef kısa süreli olmakta ve iş insanlarımızın yatırım ufkunu daraltmaktadır. Bu nedenle ülkemizin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir ön koşul olarak görmekteyiz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye'de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır. Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz."