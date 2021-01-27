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evden çalışmayı kalıcı yapıyor

Giriş Tarihi: 27.1.2021 ABONE OL
Koç Holding evden çalışmayı kalıcı yapıyor
Koç Holding evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor. Koç Holding 34. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı (ÜDYT) aralık ayının son haftasında yapıldı. Bu toplantıda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un yaptığı açıklama 'Bizden Haberler' dergisinde yayımlandı. Koç, pandemi döneminde geçilen uzaktan çalışma modelinin 35 bin ofis çalışan için kalıcı getireceklerini belirterek, "Değişmekten korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz" dedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu boyutta bir salgın yaşandığını hatırlatan Koç, aşı milliyetçiliği uyarısı yaptı.
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Koç Holding evden çalışmayı kalıcı yapıyor
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