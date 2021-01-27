Kocaeli’nde 1 yılda 73 milyar dolar dış ticaret hacmi gerçekleşti

Kocaeli Valiliği 2020 yılına ait Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan rakamları açıkladı Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Sanayi, üretim ve teknoloji şehri olan Kocaeli ilimizin de içinde bulunduğu 7 ilde hizmet veren birimleriyle Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, coğrafi ve stratejik konumu yanında, ülkemiz dış ticaret hacmi ve vergi tahsilâtında çok önemli bir paya sahiptir. İlimizde; İzmit, Gebze, Dilovası, Derince ve Körfez Gümrük Müdürlüğü ve diğer birimleriyle hizmet veren Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü; Ülkemiz İthalatının %21'ini, İhracatının %17'sini, Dış Ticaret Hacminin %19'unu, Gümrüklerindeki vergi tahsilâtlarının %25'ini, tüm vergi tahsilâtlarının %6'sını, Otomotiv ithalatının %69'unu, Otomotiv ihracatının %51'ini, ÖTV dâhil edildiğinde Kocaeli vergi tahsilâtının %85,4'ünü, ÖTV tahsilâtı Maliyeye yazıldığında Kocaeli vergi tahsilâtlarının %50,3'ünü gerçekleştirmektedir

73 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET

Yazılı olarak gönderilen açıklamanın devamında ise 2020 yılı içerisindeki verilere değinilere "18 Bin gelen-giden gemi, 984 bin konteyner, 627 bin ithalat ihracat beyannamesi kapsamında 45.5 milyar dolar ithalat, 27.9 milyar dolar ihracat olmak üzere toplam 73 milyar dolar'lık dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir.Ülke genelinde yapılan 2020 yılı değerlendirmelerine göre; İthalatta en büyük 3. gümrük idaresi Dilovası, 6. Gümrük idaresi Derince, İhracatta ise 5. Gümrük idaresi Derince, 8. Gümrük idaresi ise İzmit Gümrük Müdürlüğü olmuştur. Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü 1,6 Milyon metreküp Akaryakıt Tank Kapasitesi ile petrokimya alanında 1 numarada lider durumdadır. Akredite olan Laboratuvar Müdürlüğü'nde 24.500 adet numune tarafsız bir gözle tahlil edilmiştir" denildi.

UNUTULAN EŞYALARDAN 1 BUÇUK MİLYON GELİR

Hizmet birimlerince yapılan kontrollere değinilen açıklamada 148 milyon ek tahakkuk, 242 milyon tl Ceza Kararı düzenlendiği ve tahsilâtının gerçekleştirildiği belirtildi. Ayıca Gümrük Müdürlüklerinde unutulan veya bırakılan eşya ile malzemelerin satışını yapan Perakende Mağazasından yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında işlem yapıldığı öğrenildi.

GÜMRÜK TARİHİNİN EN BÜYÜK YAKALAMASI

Kaçakçılığı men, takip ve tahkik ile ülkemizin güvenliğini sağlama amacı ile hali hazırda kullanılan 4'ü mobil, 1'i seyyar X-RAY cihazı ile 2020'de 19 bin adet tarama gerçekleştirildiğini ve bu aramalarda 44 kaçakçılık olayına müdahale edilerek toplamda 289 milyon TL değerinde kaçak eşyaya el konulduğu ve yine 2020 yılında Gümrük Muhafaza Teşkilatın tarihinde ilk defa 500 paket içerisinde yaklaşık değeri 216 milyon olan 540 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.